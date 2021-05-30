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Политолог Ищенко оценил шансы на раздел Украины по польскому сценарию

Политолог Ищенко оценил шансы на раздел Украины по польскому сценарию

Принудительного раздела Украины по сценарию Польши в ближайшее время не произойдет, считает политолог Ростислав Ищенко.

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Александр Киевская Русь
Украина обречена давно по умолчанию! Сразу после распада СССР ЮНЕСКО сделало прогноз развития всех стран мира. Оценка проводилась по 5-бальной системе. 5-ку не набрала ни одна страна. 4-ку взяли развитые капстраны - США, Англия, Канада и страны Бенилюкса. Тройку заработали все остальные капстраны, Двойку заработали все бывшие страны советского блока. - Единица - смертный приговор. Это значит, что никакая финансовая или любая другая помощь не поможет. Страна обречена. Это не значит, что страна погибнет. Но она вечно будет нищей и бесправной, коррупция и взяточничество там в психотипе людей. - Единицу заработала только одна страна - Камбоджа. Россия получила 1,2 балла Украина получила 0,8 балла!

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