Скачок или девальвация? Эксперты считают, что в ослаблении рубля существует интрига

Экономисты оценили, насколько рубль "здоров" и продолжит ли он слабеть Ослабление рубля по отношению к доллару и другим мировым валютам, продолжавшееся последние месяцы, особенно заметно проявившее себя 27 ноября, когда наблюдатели заговорили про его обрушение и девальвацию.