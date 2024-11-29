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Скачок или девальвация? Эксперты считают, что в ослаблении рубля существует интрига

Скачок или девальвация? Эксперты считают, что в ослаблении рубля существует интрига

Экономисты оценили, насколько рубль "здоров" и продолжит ли он слабеть Ослабление рубля по отношению к доллару и другим мировым валютам, продолжавшееся последние месяцы, особенно заметно проявившее себя 27 ноября, когда наблюдатели заговорили про его обрушение и девальвацию.

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