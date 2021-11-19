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«Мигранты стали платежеспособными»: почему в Москве растут цены на аренду квартир?

«Мигранты стали платежеспособными»: почему в Москве растут цены на аренду квартир?

Осенью 2021 года цены на аренду недвижимости в Москве выросли почти на 50%, сообщает «Интерфакс». Если в августе минимальная арендная плата за квартиры в старой Москве составляла 20 тысяч рублей, то уже осенью цена возросла до 30 тысяч рублей.

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