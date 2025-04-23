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Sky News: Глава МИД Великобритании отказался от участия в переговорах по Украине

Руководитель МИД Великобритании Дэвид Лэмми принял решение также не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон ключевых переговорщиков США - госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

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