Sky News: Глава МИД Великобритании отказался от участия в переговорах по Украине

Руководитель МИД Великобритании Дэвид Лэмми принял решение также не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон ключевых переговорщиков США - госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.