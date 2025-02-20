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В чёрном-чёрном городе: Челябинск снова прославился своим смогом

В чёрном-чёрном городе: Челябинск снова прославился своим смогом

Когда можно будет вдохнуть полной грудью, рассказали в Минэкологии.В Челябинске лучше не дышать на улице — город накрыл плотный смог.

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