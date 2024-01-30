Путин: новое поколение "Мосфильма" достойно служит культуре России

Президент России Владимир Путин в поздравительном письме к коллективу и ветеранам киноконцерна "Мосфильм" по случаю 100-летнего юбилея киностудии отметил, что нынешнее поколение достойно служит российской культуре.
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