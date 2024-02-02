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От экстремиста и террориста Коломойского к Нисанову "с приветом"

От экстремиста и террориста Коломойского к Нисанову "с приветом"

Спонсор Зеленского, украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) через цепочку офшоров и британских фирм до ноября 2023 года владел крупнейшей топливно-энергетической компанией Адыгеи - ООО "Южгазэнерджи", которая занимается добычей газа.

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