Спонсор Зеленского, украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) через цепочку офшоров и британских фирм до ноября 2023 года владел крупнейшей топливно-энергетической компанией Адыгеи - ООО "Южгазэнерджи", которая занимается добычей газа.
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