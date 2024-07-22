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Царьград

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В Свердловской области строители, обманувшие участника СВО, привлекли внимание СК

В Свердловской области строители, обманувшие участника СВО, привлекли внимание СК

Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное делоМошенниками из Свердловской области, которые обманули участника специальной военной операции, заинтересовались в Следственном комитете России.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Эти строительную компанию в полном составе на СВО отправить
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15 час.

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