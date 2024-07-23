Более 37 тысяч жителей Мангистау сдали декларацию о доходах

Департамент государственных доходов по Мангистауской области напоминает, что с 1 января 2024 года все руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги начали представлять декларацию об активах и обязательствах (форма 250.
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