В Аргентине в честь Месси остановят все матчи на 10-й минуте для аплодисментов

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) объявила о проведении беспрецедентной акции в честь Лионеля Месси, завершившего карьеру в национальной сборной.
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