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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд, отбив 18 из 22 бросков «Чикаго»

Вратарь «Айлендерс» отразил 18 из 22 бросков в игре с «Чикаго» (3:5). Пятый гол «Блэкхокс» забили в пустые ворота на 60-й минуте.

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