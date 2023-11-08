Андрей Бочкарёв: С начала года специалисты предоставили более 47 тыс. консультаций по программе реновации

С начала текущего года специалисты Департамента градостроительной политики города Москвы, Единого контактного центра Стройкомплекса и Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации ответили на более чем 47,2 тысячи обращений горожан по вопросам программы реновации.
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