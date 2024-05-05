В калужском селе пропал 82-летний пенсионер

Региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» начало поиск 82-летнего Сергея Ткаченко из села Милотичи сельского поселения Асмолово Барятинского районаРегиональное отделение поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" начало поиск 82-летнего Сергея Ткаченко из села Милотичи сельского поселения Асмолово Барятинского района.
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