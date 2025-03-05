Что на самом деле произошло с домом в Белореченске: на место трагедии выехали эксперты из Москвы

Приблизительно в 1:30 ночи жители улицы Красной услышали громкий хлопок. По предварительной информации, причиной стал взрыв неисправного газового баллона, который применялся для установки натяжных потолков.
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