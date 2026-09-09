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Ученые из России научили ИИ-модели общаться с помощью «математической телепатии»

Ученые из России научили ИИ-модели общаться с помощью «математической телепатии»

Обычно для взаимодействия двух моделей результат работы первой передается второй в виде текста: одна система формирует ответ, другая обрабатывает его и продолжает работу.

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