Все платформы выпуска ЦФА дали «мягкое согласие» на интеграцию с Мосбиржей

Московская биржа получила «мягкое согласие» всех операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), на интеграцию с ней как оператором обмена для создания вторичного рынка ЦФА, пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию директора Мосбиржи по цифровым активам Сергея Харинова.