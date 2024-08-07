Все платформы выпуска ЦФА дали «мягкое согласие» на интеграцию с Мосбиржей

Московская биржа получила «мягкое согласие» всех операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), на интеграцию с ней как оператором обмена для создания вторичного рынка ЦФА, пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию директора Мосбиржи по цифровым активам Сергея Харинова.
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