Должно быть жестоким. Алтайские депутаты и врачи – о наказании за отказ пропустить скорую

Они считают правильным предложение депутатов Госдумы увеличить штрафы для автохамов и лишать их прав на более продолжительный срок Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за отказ пропускать машину скорой помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии