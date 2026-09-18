Явка на выборах в Госдуму по итогам первого дня составила 29,45%

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу по состоянию на 21:00 мск 18 сентября составила 29,45%.
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