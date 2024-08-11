Камала Харрис заявила, что Израиль обязан избегать гибели мирных граждан

Власти Израиля обязаны избегать жертв среди мирного населения при атаках на ХАМАС. Такое заявление сделала вице-президент США Камала Харрис после удара израильской армии по школе Аль-Табаин в секторе Газа.
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