Бастрыкин лишил работы руководство Следкома в Челябинске: Банда Фируза не понесла наказания, а русских осудили

виталий панов

Все прекрасно знают,что в Челябинске сильная азербайджанская диаспора,она всем и рулит и заправляет!Пока в России будет существовать понятие диаспора,вот такой беспредел будет существовать!Понятие диаспора должна быть узаконена как ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА ОПГ,и все лидеры,так называемые "уважаемые люди" должны находится в местах не столь удалённых,или депортированы за пределы России без права въезда!Соответственно должно проведено служебное расследование ,и все причастные чиновники привлечены к УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!