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Бастрыкин лишил работы руководство Следкома в Челябинске: Банда Фируза не понесла наказания, а русских осудили

Бастрыкин лишил работы руководство Следкома в Челябинске: Банда Фируза не понесла наказания, а русских осудили

Когда кажется, что правосудие наконец начало обретать ясность, реальность напоминает: это не мыльная опера, а трагикомедия, где истина тонет в бюрократических интригах.

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Комментарии
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виталий панов
Все прекрасно знают,что в Челябинске сильная азербайджанская диаспора,она всем и рулит и заправляет!Пока в России будет существовать понятие диаспора,вот такой беспредел будет существовать!Понятие диаспора должна быть узаконена как ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА ОПГ,и все лидеры,так называемые &quot;уважаемые люди&quot; должны находится в местах не столь удалённых,или депортированы за пределы России без права въезда!Соответственно должно проведено служебное расследование ,и все причастные чиновники привлечены к УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
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15 час.
И
Иринушка
У меня нет вопросов к диаспорам, они просто пользуются. У меня вопросы к нашим собственным ментам, прокурорам, судьям.......
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1 час.
Артур Кушхабиев
Сейчас закон позволяет депортировать мигрантов за противоправные действия. Если противоправные действия совершают подростки, то положено депортировать их с семьями. Почему банда этого Фируза до сих пор в России?
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1 час.

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