Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения российских спортсменов от соревнований

Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) выступила против отстранения российских спортсменов от соревнований.

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