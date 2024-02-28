Руслан Панкратов: Пентагон и НАТО выбрали Прибалтику как плацдарм для нападения на Россию

Экс-министр иностранных дел Литвы, посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс сделал громкое заявление о том, что после вступления Швеции в блок НАТО Балтийское море стало «внутренним озером Североатлантического альянса».
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