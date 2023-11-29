Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Кто отравил жену главного разведчика Украины

Кто отравил жену главного разведчика Украины

ЖЕНА ПРИНЯЛА УДАР НА СЕБЯ: КТО ПЫТАЛСЯ ОТРАВИТЬ КИРИЛЛА БУДАНОВА? Александр Казаков сказал, кто пытался отравить Кирилла Буданова.

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Комментарии
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Лилианна Марченко
Муженёк, поди. и отравил такую &quot;красоту неземную&quot;, устал любоваться...
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3 час.
Наталья Иванова
Буданов уже обвинил Путина в отравлении! До чего же уровень мышления и сознания пал низко... По себе судят...
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2 час.
Вячеслав Денисов
Петрову и Баширову объявить выговор за то, что опять съэкономили на «новичке».
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