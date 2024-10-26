Поздравить тружеников села приехал в Новоаннинский район депутат Госдумы Владимир Плотников. Также были отмечены наградами волонтёры Новоаннинского района.
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Поздравить тружеников села приехал в Новоаннинский район депутат Госдумы Владимир Плотников. Также были отмечены наградами волонтёры Новоаннинского района.