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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Цены на домашний интернет начали расти ускоренно в России

Цены на домашний интернет начали расти ускоренно в России

В одних регионах прибавка составляет 50–100 рублей к ежемесячному платежу, в других — еще выше В России наблюдается ускоренное повышение цен на домашний интернет, сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные компании "ТМТ Консалтинг".

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