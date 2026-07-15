Цены на домашний интернет начали расти ускоренно в России

В одних регионах прибавка составляет 50–100 рублей к ежемесячному платежу, в других — еще выше В России наблюдается ускоренное повышение цен на домашний интернет, сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные компании "ТМТ Консалтинг".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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