Зеленский хотел уволить Сырского вслед за министром обороны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «по-хорошему» нужно было увольнять Михаила Федорова с поста министра обороны страны вместе с Александром Сырским с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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