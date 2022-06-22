Антонов выступил с речью на церемонии в память о 81-летии с начала ВОВ

Современное человечество должно беречь историю от попыток переписывания. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов во время выступления на церемонии в память о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны (ВОВ).
Современное человечество должно беречь историю от попыток переписывания. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов во время выступления на церемонии в память о 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны (ВОВ).
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