Детей отдаленных сел Приморского края посетят врачи "поезда здоровья"

Детей отдаленных сел Приморского края посетят врачи "поезда здоровья"

В Приморье возобновил движение мобильный "поезд здоровья" с детскими врачами. В графике работы — села в 31 муниципалитете Приморья.

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