❗️🔊Дональд Трамп заявил, что США будут уничтожать мосты и электростанции в Иране за каждый атакованный в Ормузском проливе корабль.
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❗️🔊Дональд Трамп заявил, что США будут уничтожать мосты и электростанции в Иране за каждый атакованный в Ормузском проливе корабль.