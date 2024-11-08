Депутат от АдГ Бохманн призвал раскрыть стоимость визита Зеленского в Берлин

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Рене Бохманн потребовал от властей ФРГ раскрыть, во сколько обошелся визит президента* Украины Владимира Зеленского в Берлин 11 октября немецким налогоплательщикам.
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