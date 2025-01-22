Нижегородцы могут до 6 февраля подать заявки на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Нижегородские индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, негосударственные НКО и муниципальные учреждения могут до 6 февраля подать заявки на участие их творческих проектов в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.
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