Почему я выбираю теплое время года для замены окон

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему одни ремонтные проекты проходят как по маслу, а другие превращаются в бесконечную нервотрепку? По своему опыту могу сказать, что секрет часто кроется не только в выборе материалов или мастеров, но и в правильно выбранном моменте.
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