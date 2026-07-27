Почему я выбираю теплое время года для замены окон

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему одни ремонтные проекты проходят как по маслу, а другие превращаются в бесконечную нервотрепку? По своему опыту могу сказать, что секрет часто кроется не только в выборе материалов или мастеров, но и в правильно выбранном моменте.