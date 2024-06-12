Критика в The Times – ответка Ермаку за сталкивание лбами Вашингтона и Лондона – мнение

Интересную, хотя и полуконспирологическую интерпретацию недавнего критического наезда на главного администратора украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака со страниц британской The Times дает проживающий ныне в Вене украинский политолог Константин Бондаренко.
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