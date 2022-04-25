Валттери Боттас: «Мерседес» и Расселл мотивировали меня на погоню на Гран-при в Имоле»

Валттери Боттас рассказал, что его зарядила погоня за своим сменщиком в «Мерседесе». На Гран-при Эмилии-Романьи пилот «Альфа Ромео» финишировал пятым, проиграв 0,6 секунды Джорджу Расселлу, с сезона-2022 занявшему место финна в «Мерседесе».
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