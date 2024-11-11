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Внимание: Как паспортные данные миллионов россиян утекают «налево»

Внимание: Как паспортные данные миллионов россиян утекают «налево»

Миллионы россиян стали материалом для обучения продуктов сервиса обработки документов. Десять микрофинансовых организаций (МФО) передали изображения паспортов с персональными данными своих клиентов компании Dbrain для обучения их краудсорсингового сервиса.

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