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Цифровая инфраструктура под ударом: уроки атак на дата-центры и как защитить личные данные

Цифровая инфраструктура под ударом: уроки атак на дата-центры и как защитить личные данные

Когда привычные сервисы перестают отвечать Обычное утро может начаться с неприятного открытия: почта не загружается, облачное хранилище молчит, рабочее приложение зависло на стартовом экране.

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