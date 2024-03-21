В России предлагают запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести запрет на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.
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