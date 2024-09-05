Сбербанк: в России в три раза сократилось число звонков от мошенников

Жители России стали получать значительно меньше телефонных звонков от финансовых мошенников, в последние недели их число снизилось до 6-7 миллионов в день с обычных 20 миллионов, заявил журналистам зампред Сбербанка Станислав Кузнецов, 5 сентября сообщается на полях Восточного экономического форума.