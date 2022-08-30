Как без вреда отбелить зубы

Сделать зубы белее без вреда для них совсем несложно. Достаточно повторять одну простую процедуру раз в 1-2 недели, и зубки станут намного белее и чище! Возьмите 2 порции зубной пасты (1 порция = столько пасты, сколько вам требуется на одну чистку).