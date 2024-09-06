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Ущерб от IT-преступлений в России за 7 месяцев 2024 года превысил 91 млрд рублей

Ущерб от IT-преступлений в России за 7 месяцев 2024 года превысил 91 млрд рублей

За семь месяцев 2024 года, ущерб от сотен тысяч IT-преступлений в России превысил 91 млрд рублей.За семь месяцев 2024 года, с января по июль ущерб от сотен тысяч IT-преступлений в России превысил 91 млрд рублей.

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