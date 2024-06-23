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«Интер» оценивает Чалханоглу в 60 млн евро на фоне интереса «Баварии» (Corriere della Sera)

«Интер» оценивает Чалханоглу в 60 млн евро на фоне интереса «Баварии» (Corriere della Sera)

Ранее стало известно, что турецкий полузащитник открыт к переходу в мюнхенский клуб. На данный момент с «Интером» не связывались ни «Бавария», ни представители Чалханоглу.

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