‼️🇺🇦🇲🇩 Украинские пограничники пытались порезать мужчину винтом от моторной лодки при попытке переплыть Днестр в Молдову — Moldova 1 ▪️49-летний киевлянин Алексей Коваль пытался добраться до семьи, выехавшей из Украины, после того как у него аннулировали документы об освобождении от военной службы.
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