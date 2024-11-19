В Саратове актеры хоррор-квеста шлепали 16-летних девочек по бедрам, грубо лапали, пристегивали ремнями и били головой об стену В Саратове проходит хоррор-квест «Игра на выживание» от компании LOCKation — в ходе него актеры работают в хард-контакте с гостями.