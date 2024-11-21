Арно Девеле: Причастные к отмыванию денег на Украине опасаются команды Трампа

Политический консультант, правозащитник Арно Девеле заявил, что те, кто извлекал выгоду от отмывания украинских средств, могут опасаться кандидатов на посты министров в команде избранного президента США Дональда Трампа.
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