Согласитесь, коты в городе и коты в деревне — это абсолютно разные питомцы по характеру. Одни бесконечно валяются в своих уютных лежанках, играют с купленными игрушками и наслаждаются вкусом магазинного корма.
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