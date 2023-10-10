Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Об Украине забудут – пророчество Жириновского сбылось на год раньше

Об Украине забудут – пророчество Жириновского сбылось на год раньше

В Сети расходится заявление Владимира Жириновского, сделанное им ещё в 2019 году в телеэфире. Тогда он заявил, что "к 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке и все просто забудут, что такое Украина".

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