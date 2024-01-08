Депутаты отдали пермский зоопарк в краевую собственность

В том числе и новое пространство, которое строится в микрорайоне Нагорный.С 1 января 2024 года Пермский зоопарк перешел из муниципальной собственности в краевую, став региональным государственным учреждением, сообщает «Ъ-Прикамье».
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