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Депутаты отдали пермский зоопарк в краевую собственность

Депутаты отдали пермский зоопарк в краевую собственность

В том числе и новое пространство, которое строится в микрорайоне Нагорный.С 1 января 2024 года Пермский зоопарк перешел из муниципальной собственности в краевую, став региональным государственным учреждением, сообщает «Ъ-Прикамье».

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