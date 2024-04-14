БСМП Петрозаводска опровергла сообщения о дефиците врачей из-за массовых увольнений

Республиканская больница скорой медицинской помощи ответила на публикации СМИ, о том, что плановых пациентов якобы не берут на травматологические операции в связи с тем, что из-за увольнений врачей больных некому оперировать.
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