Гончаренко: Трамп через Такера Карлсона мог передать властям России послание

Американский журналист Такер Карлсон мог приехать в Москву не только ради интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, он мог передать "какие-то послания" российским властям от избранного президента США Дональда Трампа.
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