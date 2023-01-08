Покинувший «Зенит» Джо Томассон продолжит карьеру в Греции

Атакующий защитник Джо Томассон (29 лет, 193 см) официально стал игроком греческого «Промитеаса». Томассон начинал сезон в «Зените», но клуб из Санкт-Петербурга в конце декабря решил расстаться с американцем.
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